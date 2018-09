Europa sigue su dominio en la Ryder Cup de golf

Europa confirmó su dominio en la Ryder Cup de golf logrando su decimosegundo título (con su formato actual, desde 1979), tras vencer este domingo a Estados Unidos en Saint Quentin en Yvelines, cerca de París.

Desde que Europa pasó a ocupar el puesto de Gran Bretaña e Irlanda en esta competición bianual en 1979, solo ha permitido ganar ocho a Estados Unidos, que no se impone como visitante desde 1993, hace 27 años, cuando venció en Inglaterra.

El italiano Francesco Molinari fue el héroe europeo, logrando una victoria sobre el veterano Phil Mickelson, por cuatro hoyos arriba y dos por jugar, que ponía el marcador favorable a su equipo 14.5 frente a 9.5, insalvable para Estados Unidos.

🍾 Francesco Molinari takes it into the crowd to celebrate the #RyderCup victory for #TeamEurope