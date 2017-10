Los premios FIFA Best se entregan el lunes con Cristiano Ronaldo como favorito

La FIFA desvelará este lunes 23 de octubre los premios Best al mejor jugador, entrenador y gol, en los que el principal protagonista será el portugués del Real MadridCristiano Ronaldo, gran favorito al galardón individual, al igual que al Balón de Oro, que se entregará a final de año.

En 2016, la FIFA finiquitó la colaboración que realizaba desde 2010 con la revista France Football para la entrega del Balón de Oro. La instancia instauró sus propios premios y el lunes se vestirá de gala en una ceremonia conducida por el actor británico Idris Elba en la que actuará el grupo de rock Kasabian.

El año pasado fue France Football la que anunció primero el nombre del mejor jugador de 2016: Cristiano Ronaldo, el 12 de diciembre. Menos de un mes después fue la FIFA la que eligió al luso, coronado campeón de Europa con Portugal y con el Real Madrid. Este año será la FIFA la que designe primero, en un momento en el que se plantean dudas sobre lo adecuado de que se premie lo mismo en dos ocasiones.

"Como Federación Internacional estamos orgullosos de que nuestros premios The Best reúnan en un mismo proceso de designación a jugadores, entrenadores, aficionados y medios. Este sistema de votación único da a nuestros trofeos The Best una universalidad que refleja asimismo la universalidad del fútbol", informaron a la AFP desde la FIFA.

Contactada por la AFP, France Football no reaccionó este domingo. Para designar al mejor jugador del año, la revista francesa France Football solo se basa en los votos de una serie de periodistas internacionales. El resultado podría ser no obstante el mismo.

Ronaldo es el gran favorito para ambos galardones merced a su insaciable cosecha de títulos. Conquistó la duodécima Champions con el Real Madrid y la liga española. En la final de la Liga de Campeones, Ronaldo anotó un doblete ante la Juventus de Turín para finalizar como máximo realizador del torneo con 12 dianas, justo delante de su máximo rival, el barcelonista Leo Messi.