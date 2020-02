FIFA no dará más dinero a los clubes por el Mundial

BAGSHOT, Inglaterra.(AP).- La FIFA no aumentará el pago de 70 millones de dólares a los clubes de fútbol que quieren una mayor tajada de las ganancias del Mundial de 2014, dijo este viernes, 2 de marzo, el secretario general del organismo Jerome Valcke. Valcke respondió a la Asociación de Clubes Europeos (ACE) que quiere renegociar un acuerdo y pide una porción mayor de los ingresos de cerca de 4 mil millones de dólares que tiene la FIFA en la Copa del Mundo."La ACE dice que quieren más dinero para 2014, y nosotros decimos, 'no, ya tenemos un acuerdo vigente'" por 70 millones, indicó Valcke. La asociación quiere que la FIFA siga el ejemplo de la Uefa, que ofreció a los clubes un mayor porcentaje de las ganancias de la Eurocopa.Los clubes recibirán 55 millones de euros (73 millones de dólares) como compensación por ceder a sus futbolistas para la Euro de 2012 en Polonia y Ucrania.La asociación anunció esta semana que la Uefa aumentó "considerablemente" la cantidad de la compensación como parte de un acuerdo que tendrá vigencia hasta mayo de 2018, pocos días antes del inicio del Mundial en Rusia.La FIFA y la Uefa distribuyeron el dinero en base a un sistema por los días que los futbolistas participan en sus torneos."Es cierto que los clubes ceden a sus jugadores para el Mundial, pero acordamos darles 70 millones en 2014. Les dimos 40 millones en 2010", señaló Valcke."Parece que eso no es suficiente. Además, pagamos 30 millones anuales en seguros (para los salarios). Podemos hablar de 2018 y 2022, pero para 2014 tenemos un acuerdo".