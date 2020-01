Falcioni le pone suspenso a su continuidad en Boca Juniors

BUENOS AIRES, Argentina.(DPA).-El director técnico de Boca Juniors, Julio César Falcioni, reveló este sábado que todavía no renovó su vínculo con el flamante campeón del fútbol argentino porque "hay que revisar un montón de situaciones antes de firmar un nuevo contrato y todo lleva un tiempo"."No solamente se trata de mí, sino también del resto del cuerpo técnico", explicó Falcioni, quien esta semana se reunió por primera vez con el nuevo presidente del club, Daniel Angelici."Con Angelici hay buena predisposición para arreglar, pero todavía no compré la lapicera para firmar", aseguró.De todas maneras, el entrenador dio a entender que continuará en Boca Juniors durante 2012. "Esperemos que todo se concrete de la mejor manera. Hoy estoy comprometido con Boca", aseguró Falcioni en declaraciones radiales esta mañana.El entrenador dijo que necesita refuerzos para que Boca sea protagonista en el Clausura y la Copa Libertadores, los dos torneos más importantes que su equipo jugará en el primer semestre del próximo año. Además, en ese mismo lapso, Boca Juniors debutará en la Copa Argentina."Debemos seguir manteniendo el rendimiento de Boca Juniors. Lo que buscamos es un delantero de punta y yo pedí a Santiago Silva, pero si no puede venir por cuestiones económicas o legales, ya no puedo opinar al respecto. El chileno Humberto Suazo es otra alternativa", dijo.Sin embargo, pese a la voluntad de Falcioni, las posibles llegadas del uruguayo Silva o del chileno Suazo fueron descartadas en las últimas horas por los dirigentes de Boca Juniors.