Falta de control a Armstrong es sospechosa y un 'absurdo total'

MADRID, España (DPA). -La presidenta de la Federación Internacional de Triatlón (ITU), la española Marisol Casado, calificó hoy de "absurdo total", además de sospechosa, la falta de control antidoping al exciclista y ahora triatleta estadounidense Lance Armstrong en la prueba Ironman de Panamá."Nos perjudica a todos. Es un absurdo total. Hacemos un esfuerzo inmenso y una imagen fantástica y ahora, ¿qué pasa? Es tremendo", señaló en una conversación telefónica con la agencia dpa Casado, presidenta de la ITU desde noviembre de 2008.Armstrong, siete veces campeón del Tour de France, desató la polémica al finalizar segundo en la prueba Ironman de Panamá el 12 de febrero y no pasar un control antidoping.En vez de hacer pruebas de doping, como es habitual, a los tres primeros de las carreras, en Panamá se hicieron controles antidoping a partir del cuarto lugar. "En Ironman lo desconozco", respondió Casado al preguntársele si hay obligación de controlar a los tres primeros."La normativa de la ITU dice que tienen que pasar los controles al menos tres participantes entre los diez primeros y el resto por sorteo. Lo normal siempre son 1, 2, 3 (los tres primeros)", añadió a DPA Casado, que reveló en el puesto al canadiense Les McDonald.El revuelo surgido en torno a la falta de control de Armstrong en Panamá viene "de hace diez años" cuando "la ITU, y en concreto su presidente, había llegado a un acuerdo con la empresa Ironman Corporation por la cual la Federación Internacional no se hacía cargo de los controles antidoping", recordó Casado."Ironman Corporation solicitó a la AMA (Agencia Mundial Antidoping) que los metieran como una entidad más que reporta directamente ante la AMA".Casado aseguró que lo que sucedió en Panamá no es competencia de la ITU "porque Ironman Corporation reporta a la AMA", y ésta "lo ha aceptado"."Que quede claro que desde el primer día que soy presidenta de la Federación Internacional lo primero que he hecho, y que en ello estoy, es intentar deshacer ese acuerdo para que sea la ITU, como todas las demás (Federaciones Internacionales), la única responsable de los controles antidoping de todos los deportistas", advirtió Casado.