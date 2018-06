Fanny Cardoze, la nutricionista de la Sele en Rusia

Desde hace 10 años, Fanny Cardoze forma parte de un equipo de nutricionistas que trabaja con la Federación Panameña de Fútbol.

Este equipo no solo prepara el menú para la selección mayor, sino también para las otras categorías (fútbol sala, fútbol de playa, selección femenina, Sub 17, Sub 20, etc.).

Comenzó a formar parte de la delegación en los últimos partidos de la hexagonal anterior (cuando Julio Dely Valdés era el técnico de la selección) y ha estado con la Sele toda la temporada del profesor Hernán Bolillo Gómez.

Desde Rusia, Fanny responde algunas preguntas sobre la alimentación de los 23 jugadores de la Selección Nacional de Panamá.

¿Cómo es la dieta de los jugadores de la selección? ¿En qué se basa?

Más que hablar de dieta, prefiero hablar de alimentación. Se les hace un balance de lo que deben consumir diariamente. Se basa en comer proteínas, grasa de buena calidad, carbohidratos de alta necesidad para un atleta, sobre todo cuando tiene entrenamientos diarios exigentes con diferentes tipos de cargas.

Cada día la alimentación varía, no en calidad de alimento, sino en cantidad de alternativas. Coloco varias opciones de carbohidratos: arroz, pasta, papa. No todos los días son todas; se les rota en el menú y se preparan de diferentes maneras, que no sea frito ni con grandes cantidades de salsa.

Las proteínas son magras, desde pescado, salmón (que tiene un efecto antiinflamatorio), pollo y carne de res, que también aportan hierro. En todas las comidas hay vegetales crudos y cocidos. Todos los días hay sopas, y en cada comida, frutas.

¿Qué alimentos están restringidos?

Tratamos de evitar salsas cremosas, las frituras; un chorizo, una hojaldra, una tortilla frita están obviamente restringidos durante la preparación previa a los juegos. Se evitan los alimentos que puedan producir molestias gástricas, por ejemplo, los picantes.

¿Algún jugador tiene una alimentación especial?

Algunos sí. No puedo decir nombres. Hay jugadores que las tienen, dependiendo de su tipo de entrenamiento. La idea no es que coman a la par de los otros, que quizás tengan un entrenamiento un poco más exigente o que tengan una necesidad más grande de un alimento en particular, o que necesitan bajar de peso.

El profesor Bolillo [Hernán Gómez] está pendiente del peso de los jugadores y se trata de tenerlos lo más ligeros posible en aspecto de tejido adiposo (grasa).

Lee más en Fanny Cardoze, la nutricionista que acompaña a la Sele en Rusia