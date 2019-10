Federer anuncia que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Privados de su ídolo durante tres años entre 2016 y 2018, los aficionados franceses de Roger Federer tendrán el placer de verle en Roland Garros por segundo año consecutivo en 2020.

El tenista suizo anunció en una entrevista con la televisión estadounidense CNN que el Grand Slam francés estaba en su calendario, junto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y quizás Cincinnati antes de la cita neoyorquina. Un menú cargado para un jugador que cumple 39 años el 8 de agosto.

"Estaré en Roland Garros, pero probablemente no jugaré mucho antes. Necesito pasar tiempo con mi familia, nos hacen falta vacaciones, una pausa, sobre todo si juego los Juegos Olímpicos", explicó el suizo, padre de cuatro niños, cuyo primer objetivo en 2020 es el Abierto de Australia.

