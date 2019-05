Federer gana en cancha de arcilla en el abierto de Madrid

Jugando en una cancha de arcilla por primera vez desde 2016, Roger Federer venció este martes 6-2, 6-3 a Richard Gasquet, para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Madrid, un torneo que ganó por última vez en el 2012.

El suizo de 37 años no participó en torneos en arcilla en las dos campañas previas para asegurarse de que estaba en plena forma el resto de la temporada.

El ganador de 20 torneos de Grand Slam se prepara para actuar en el Abierto de Francia por primera vez desde 2015. Ha ganado dos torneos en superficie dura este año, Dúbai y Miami. "Para ser sincero, no demasiado", respondió el astro suizo cuando se le preguntó si había echado de menos jugar en arcilla. "En 2016 igual sí la eché de menos y luego en 2018 pensé que si había funcionado en 2017 (año en el que ganó Wimbledon tras saltarse la temporada en tierra batida) por qué no repetirlo. Pero no le eché mucho de menos porque me estaba divirtiendo en otros sitios".

Cuarta cabeza de serie en la capital española, Federer convirtió sus tres break points y no concedió ninguno ante el francés Gasquet.

Previamente, Novak Djokovic avanzó también a la tercera ronda con una fácil victoria 6-4, 6-2 sobre el estadounidense Taylor Fritz. El número uno mundial le rompió el servicio a Fritz una vez en el primer set y dos en el segundo, al tiempo que solamente permitía una oportunidad de quiebre. El serbio busca su segundo título del año y tercero en total en Madrid.

"No pienso que él jugó en su mejor forma hoy", dijo Djokovic. "Pero pienso que para mí fue un sólido arranque de match en el torneo".

Tras abrir la temporada ganando el Abierto de Australia, Djokovic encadenó resultados mediocres en los torneos de Indian Wells, Miami y Montecarlo.

David Ferrer extendió su carrera con una victoria 6-4, 4-6, 6-4 sobre si compatriota español Roberto Bautista Agut y se medirá ahora con el campeón defensor Alexander Zverev. Ferrer, de 37 años, se retira tras el torneo.

Los argentinos Guido Pella y Diego Schwartzman dejaron en el camino a dos cabezas de serie en sus debuts.

Pella, quien este año conquistó su primer título al coronarse en el Abierto de Brasil, dio cuenta 6-2, 1-6, 6-3 del 12do preclasificado Daniil Medvedev. El ruso es líder de victorias del circuito con 25.

El rival de turno de Pella será el suizo Stan Wawrinka, quien salió de una racha de tres derrotas en Madrid con un triunfo de 6-2, 6-3 sobre el francés Pierre-Hugues Herbert.

En la rama femenina, la rumana Simona Halep venció 7-5, 6-1 a la británica Johanna Konta en la segunda ronda. La número 1 mundial Naomi Osaka venció a Sara Sorribes Tormo 7-6 (5), 3-6, 6-0. Angelique Kerber se retiró antes de su duelo con Petra Martic.