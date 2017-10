Fernando Alonso renueva un año su contrato con McLaren

El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, continuará en el equipo McLaren la próxima temporada, anunció este jueves la escudería británica.

Alonso, de 36 años, corre para McLaren desde 2015 y firmó un nuevo contrato por un año.

"Es fantástico tener la posibilidad de continuar mi colaboración con McLaren, es lo que mi corazón me dijo siempre que debía hacer ya que aquí me siento como en casa", explicó en un comunicado.

"Es una escudería fantástica, con gente increíble en ella (...) McLaren tiene los recursos técnicos y la potencia financiera para ganar carreras y títulos mundiales en Fórmula 1 muy pronto", estimó.

Gracias McLaren. Muy orgulloso de seguir formando parte de este equipazo.

Thanks Mclaren. Very proud to be part of this organization 🏆🏆🏆 https://t.co/sTiycFz6i1