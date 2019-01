Fichaje del paraguayo Almirón bate récords en MLS y Newcastle

La operación por Almirón, de 24 años, también estableció un récord de transferencia para el club inglés que lucha por evitar el descenso en la Liga Premier.

No se dio a conocer oficialmente el monto de la operación, pero se dice que llegaría a los 20 millones de libras (26 millones de dólares).

“Es un día histórico para Atlanta United”, dijo el presidente de Atlanta United Darren Eales. “No solo hemos roto el récord de venta de la liga, pero convalida el concepto del modelo inicial de nuestro club de fichar al mejor talento joven y darle una oportunidad de destacarse y crecer”.

Miguel Almiron says it is "something beautiful" that Newcastle United have put such faith in him. The forward signed a five-and-a-half year contract today.

