Filis vuelven a caer frente a los Mets

Los Filis lideraban la División Este de la Liga Nacional antes de jugar su encuentro del 12 de agosto, pero se han derrumbado al perder siete series consecutivas y 17 de sus últimos 26 compromisos.

Comenzaron la jornada dominical tres juegos y medio debajo de Atlanta, y tenían la misma desventaja en la lucha por el segundo comodín para la postemporada, a tres semanas de que concluya la campaña regular.

Michael Conforto sacudió un cuadrangular de tres anotaciones durante un ataque de cuatro en el quinto inning. Igualó la mejor marca de su vida, con cuatro impulsadas e hizo una buena atrapada.

It's up and good! @mconforto8 puts 3⃣ on the board. 👀 pic.twitter.com/b5b4UWXHPs