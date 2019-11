Francia, Inglaterra y Portugal buscan su pase a la Euro 2020

Tres grandes naciones de fútbol pueden lograr este jueves su billete para la Eurocopa 2020: Francia, campeona del mundo, Portugal, último ganador del torneo, y la prometedora Inglaterra, que persiguen el mismo objetivo en la penúltima jornada de las eliminatorias, cuando seis de los 24 clasificados ya son conocidos.

Para Kylian Mbappé y sus compañeros, una victoria contra Moldavia será suficiente para obtener el billete para la Eurocopa.

Pero el delantero del PSG, que vuelve tras perderse dos convocatorias con Francia por lesión, podrá incluso tener la clasificación asegurada unos minutos antes del inicio del partido, si Islandia no derrota a Turquía.

Los turcos, en cabeza del grupo H (delante de Francia gracias a las confrontaciones directas) son los que están mejor colocados: un empate y estarán en la Eurocopa 2020.

🏁 The #EURO2020 qualifiers return, with 1️⃣4️⃣ countries set to confirm their place. Who will be next?

Belgium 🇧🇪

Italy 🇮🇹

Poland 🇵🇱

Russia 🇷🇺

Spain 🇪🇸

Ukraine 🇺🇦

❓