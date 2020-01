Fuentes declara que rechazó tratar a Manzano porque tomaba cocaína

MADRID, España (DPA). -El polémico médico español Eufemiano Fuentes acusó hoy al ciclista Jesús Manzano, parte de la acusación particular del juicio de la Operación Puerto, de tomar cocaína.Según declaró hoy Fuentes, ese fue el motivo por el que decidió no admitirlo como cliente, ya que considera "muy peligroso mezclar el consumo de cocaína con la práctica del deporte de alto nivel".Manzano, que fue de los primeros en denunciar el doping en el pelotón en 2004, acusa a Fuentes de haberle suministrado productos prohibidos para mejorar el rendimiento y de haber puesto en riesgo su salud."Nunca ha sido mi cliente", aseguró hoy Fuentes a preguntas de su abogado defensor. "Él me lo pidió, pero no lo he tratado"."Me parecía demasiado peligroso el consumo de la cocaína con la práctica del deporte de alta competición", lanzó."Conocía por su madre, que me llamaba, que consumía cocaína", añadió. "Me parecía muy peligroso mezclarlo con la práctica del deporte profesional, porque puede causar daños cardiovasculares. La mayoría de las muertes en deporte se producen por parada cardiaca. No quise incluirlo entre mis pacientes".El abogado de Manzano, Juan Carlos Sánchez, pidió a la jueza del proceso "permiso para proceder penalmente contra Fuentes por su testimonio".