Gago, pendiente de su futuro, se ausenta del entrenamiento

MADRID, España. (EFE).- Fernando Gago, centrocampista argentino del Real Madrid, no se entrenó hoy martes, 17 de julio, junto al resto de sus compañeros en el segundo día de trabajo de la pretemporada del conjunto blanco y se une a la ausencia de Ricardo Carvalho, que ayer no trabajó a las órdenes de José Mourinho al estar pendiente de su futuro. De momento, el regreso a los entrenamientos de la escuadra madridista tras las vacaciones de verano está teniendo protagonistas con un horizonte alejado de su actual equipo.Gago, que ha vuelto de una cesión de una temporada en el Roma italiano, trabajó ayer en solitario y hoy no ha estado sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.Es uno de los jugadores que probablemente no continuará en el Real Madrid, que busca aligerar su plantilla antes de contratar a algún jugador nuevo, como podría ser el caso del croata del Tottenham inglés Luka Módric.Los principales candidatos a dejar el club, aparte de Gago y Carvalho, son Lass Diarra y Ricardo Kaká, que tendrán por delante un mes largo para conocer su futuro final. El resto de jugadores, salvo los once internacionales que participaron en la Eurocopa, trabajaron de nuevo con normalidad.A lo largo de los próximos quince días, los españoles, portugueses, alemanes, el francés Karim Benzema y el brasileño Marcelo Vieira (que participará en los Juegos Olímpicos), se irán incorporando a la disciplina de los entrenamientos madridistas.Hoy, participaron en la sesión matinal los porteros Antonio Adán y Jesús; el defensas Raphael Varane; los centrocampistas Esteban Granero, Nuri Sahin, Lass Diarra y Ángel Di Maria; los delanteros lvaro Morata, José Callejón y Gonzalo Higuaín; y los canteranos lex, Nacho, Juanfran, Iván, Mosquera, Lucas, Pacheco, RÍos, Mateos y Casado.