Gallardo busca sumar otra Copa Libertadores a su exitosa era como técnico de River Plate

Un técnico visionario que forjó un estilo y condujo a River Plate a la cima.

Nadie en Argentina es indiferente a Marcelo Gallardo, porque su destino apunta en algún momento a la selección albiceleste o a engrandecer su nombre dirigiendo en Europa.

A los 43 años, Gallardo es el entrenador más exitoso en la historia de River Plate, uno de los dos clubes más populares de Argentina.

Desde que asumió el comando del equipo en junio de 2014, Gallardo, un ídolo de la banda roja cruzada como jugador en las décadas de los 90 y 2000, ha conquistado 10 títulos (siete internacionales y tres locales) en 13 finales disputadas.

Y este sábado en Lima ante el poderoso Flamengo de Brasil sumará su tercera final de Copa Libertadores de América luego de ganar las de 2015 ante Tigres de México y 2018 frente al archirrival Boca Juniors en una final inédita en Madrid.

🔝👐 ¡Franco Armani, el arquero de #River, elige sus mejores atajadas en la #Libertadores y las explica! 🤔 ¿Para vos, cuáles fueron? pic.twitter.com/WbDo5gMw7H — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 21, 2019

“Esperaba que me fuera bien. Me preparé para que me fuera bien. Después, vivir lo que vivimos en este período, no. Sucedieron muchos acontecimientos que van a marcar un hito en la historia del club", confesó el Muñeco.

“Cuando nos juntamos por primera vez con Enzo (Francescoli, mánager de River y quien contrató a Gallardo) más allá de la ilusión de generar un buen equipo, queríamos marcar una línea de trabajo y de conducta que nos movilizara”, recordaba.

“No entiendo cómo Gallardo no está nominado entre los mejores entrenadores del mundo, no solo por un año, sino por tanto tiempo. Lo que ha hecho en River es increíble, a nivel de resultados, de darle consistencia año tras año”. Pep Guardiola Técnico del Manchester City

“Queríamos gestar algo sólido, a partir del trabajo, de la seriedad y del compromiso, que se pusiera en marcha y lograr objetivos. A veces se da y a veces no”, agregó Gallardo, el líder de un River que tres años atrás de su llegada al banquillo vivía en los infiernos al descender a la segunda división.

Tan “monumental” como el nombre de su estadio se entiende la era Gallardo en River Plate.

Es el autor intelectual del exitoso presente futbolístico del club al imponer un estilo de juego sin importar los nombres de los intérpretes en el campo. Su sello se ha mantenido y los títulos han llegado por decantación.

“No entiendo cómo Gallardo no está nominado entre los mejores entrenadores del mundo, no solo por un año, sino por tanto tiempo. Lo que ha hecho en River es increíble, a nivel de resultados, de darle consistencia año tras año”, se preguntó recientemente Pep Guardiola, otro revolucionario del fútbol.

Y Gallardo recibió una nueva caricia de otro peso pesado del mundo del fútbol. Su compatriota Lionel Messi, ganador del Premio The Best de 2019, lo eligió entre los tres mejores entrenadores del mundo, junto a Guardiola y Mauricio Pochettino, recientemente despedido del Tottenham inglés, pero finalista en la última Champions.

River emplea una estructura de 4-1-3-2 con un fútbol ofensivo, ambicioso, con rápida circulación de balón y presión constante en defensa.

En el horizonte del millo aparece Flamengo, el sólido líder del Brasileirao y que se ganó con buen fútbol y resultados convincentes el derecho de disputar la final de la Libertadores, su segunda en 15 participaciones históricas y en las que apenas se ha titulado en una (1981 derrotando a Cobreloa).

“Se van a enfrentar dos muy buenos equipos. Merecen estar en la final. Lo de Flamengo fue de menor a mayor, se vio con Gremio (en semifinales). Venía mostrando cosas positivas, pero no siempre tuvo la posibilidad de jugar así”, analizó el Muñeco, quien tendrá su monumento a un año de ganar en Madrid, el 9 de diciembre de 2018, la Libertadores frente a Boca Juniors, su histórico rival.

El futuro de Gallardo pareciera estar alineado con la selección de Argentina.

Es el candidato con mayor fuerza para tomar más adelante el lugar de Lionel Scaloni, sin ningun

a experiencia dirigiendo clubes y quien tomó las riendas de la Albiceleste ante la dimisión de Jorge Sampaoli tras la debacle en el Mundial Rusia 2018.

LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE LA GRAN FINAL#LibertadoresxFOX - Imperdibles datos en la previa del Flamengo vs River. pic.twitter.com/uJ7FnYFvu0 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 21, 2019

“Necesito pensar en mi salud, en mi tiempo. Más allá de ser feliz. En cada final de año replanteo mi situación. No tengo opinión formada para reflexionar sobre lo que quiero hacer y es algo que deberíamos hacer todos. Por ahora estoy feliz y eso no quiere decir nada. No pasa por ganar o perder. Tengo que ver cómo estoy", sostuvo Gallardo, cuyo vínculo contractual con River va hasta 2021.

El Cholo Simeone, otro en la danza de nombres a dirigir a los bicampeones del mundo, tiró los dados en favor de Gallardo.

“Es la cabeza de lo que podemos buscar. Lo hace muy bien, está hace muchos años en River, conoce lo que necesita el fútbol argentino, sabe lo que siente la gente en la calle. Él está cerca, no quiero proponerlo, pero lo digo desde el sentimiento", confesó el entrenador del Atlético de Madrid.

Europa también es una posibilidad. Francia es un destino conocido por su pasado como jugador en el AS Mónaco y París Saint-Germain. Y las palabras de Guardiola tienen la fuerza de empujón para que el argentino suene en el mercado millonario del viejo continente.