Gattuso: 'Milan necesita un espíritu de batalla'

El nuevo técnico del Milan, Gennaro Gattuso, quiere que sus jugadores tengan un “espíritu de batalla” mientras intentan regresar a los primeros planos del fútbol en Italia y Europa.

Gattuso remplazó en el banquillo a Vincenzo Montella, quien fue despedido el lunes después de ganar apenas seis de los 14 primeros partidos del Milan en la Serie A.

El club gastó más de 200 millones de euros (250 millones de dólares) en fichajes antes de esta temporada.

📽 Here is our new 🔴⚫ boss, Gennaro Gattuso, leading his debut training session at Milanello

📽 Ecco gli highlights del Gattuso-day al Centro Sportivo di Milanello 🔴⚫#weareacmilanpic.twitter.com/edHB6UhOSw