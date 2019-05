Gaviria habla de una victoria agridulce en el Giro

"He sido segundo", repitió el colombiano Fernando Gaviria, declarado vencedor de la tercera etapa del Giro este lunes en Orbetello, tras la descalificación del italiano Elia Viviani por irregularidades en el esprint.

"El que cruza la línea de meta primero es el que gana ¡Es así!", insistió el velocista colombiano cuando fue consultado por los periodistas por la decisión de los jueces de carrera.

"Tenía mejores piernas que ayer [domingo, cuando acabó cuarto], pero he sido segundo", continuó Gaviria, beneficiado por la descalificación de Viviani, que fue sancionado por haber molestado en el esprint a su compatriota Matteo Moschetti.

Gaviria, que no corría desde la Vuelta a Flandes (7 de abril), añadió que aún estaba corto de forma. "Pero estoy tranquilo, voy a progresar", matizó el colombiano, quien explicó que ha corrido dos veces en pista en su país durante este periodo. Gaviria está en el puesto 45 de la general.

El velocista sudamericano aseguró que ha enviado un mensaje a Viviani, su compañero hasta la temporada pasada en el equipo Quick-Step (ahora Deceuninck): "Le he dicho que él ha ganado en la carretera. Ha hecho un lindo esprint. El jurado ha decidido y no podemos hacer nada. Espero que gane una etapa rápidamente, lo merece. Elia es un amigo y un gran corredor".

