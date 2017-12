George Weah, nuevo presidente de Liberia

El ex Futbolista del Año de la FIFA George Weah fue electo por amplio presidente de Liberia, un país que enfrenta ahora su primera transferencia democrática de poder en más de 70 años.

El vicepresidente Joseph Bokai felicitó este viernes a Weah por su triunfo en las elecciones presidenciales de la nación africana occidental.

Con más de 98% de los votos contados, Weah había recibido 61.5%, comparado con 38.5% para Bokai.

En un discurso a la nación, Boakai, ofreció ayuda al nuevo gobierno si éste la requiere.

