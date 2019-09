Gilbert gana en Bilbao, Roglic sigue de rojo en la Vuelta

El belga Philippe Gilbert (Deceunink-Quick Step) se impuso este jueves en solitario en la 12ª etapa de la Vuelta a España entre el circuito de Navarra y Bilbao, tras la que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) mantuvo el maillot rojo de líder.

Gilbert, miembro de la fuga del día, se marchó de sus compañeros de escapada en la dura subida al alto de Arraiz a unos 9 km de meta para levantar los brazos tras 3 horas 48 minutos y 18 segundos de carrera.

