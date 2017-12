Gilberto Pedroza pierde la oportunidad de ser el campeón 31 de Panamá, conozca las razones

El panameño Gilberto Pedroza perdió la oportunidad de convertirse en el campeón número 31 de Panamá al caer derrotado por nocaut en el cuarto asalto frente al japonés Ken Shiro, campeón minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, este sábado en Tokio, Japón.

Una serie de combinaciones de parte del campeón japonés acabaron con las aspiraciones de retador panameño.

El entrenador del panameño Julio César Archibold comentó, desde Tokio, que su pupilo le advirtió desde el mismo primer asalto no podía ver muy bien. "No se que sucedió, pero el Cacique me decía que no podía ver", explicó el entrenador.

"Jamás peleó como de costumbre, no hizo nada, como que no veía, que le ardían los ojos. Algo tenían los guantes del rival", señaló Archibold.

Ahora Pedroza queda con marca de 18 peleas ganadas 4 pérdidas y dos empates mientras el campeón japonés está imbatido en 12 presentaciones con 6 nocaut.