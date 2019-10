Goleador del fútbol mexicano aconseja a Panamá

El goleador argentino Bruno Marioni estuvo de visita por el hotel de concentración de la selección de Panamá.

Marioni, ya retirado y ahora en el rol de entrenador, se acercó al búnker panameño para saludar al cuerpo técnico que lidera Américo Tolo Gallego, quien lo dirigió cuando jugaba en el Toluca en el fútbol mexicano.

El recordado máximo goleador del fútbol mexicano con los Pumas de UNAM en 2004 y también campeón con el Toluca de Gallego en 2006, resaltó el crecimiento del fútbol panameño en los últimos años y también aconsejó a los jugadores de Panamá a cómo contrarrestar el tema de la altura y lo complicado que es jugar en el estadio durante una entrevista con La Prensa.

Con un largo recorrido en clubes como el Villarreal y Tenerife de España, Independiente de Argentina, Sporting de Portugal y Boca Juniors, el ahora técnico de 44 años de edad resaltó su pasaje por el Newell’s Old Boys, recuerdo que lo une con Gallego y los asistentes Gustavo Raggio y Rubén Olivera, todos con pasado en el llamado leproso.

El reciente entrenador de los Pumas no duró mucho en su primer cargo, y ahora busca un nuevo reto como técnico.

Aquí las cinco preguntas con el campeón de Copa Libertadores con Boca Juniors y recordado perforador de redes en el fútbol mexicano producto de su fuerte impacto de pierna izquierda.

#ADNDeportes⚽🏈🏀⚾🎾 ¡Imperdible historia con Bruno Marioni, un jugador HISTÓRICO en la historia de los @PumasMX !🤩😺 pic.twitter.com/KKR6AAFaEy — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 6, 2019

¿Cómo has visto el avance del fútbol panameño en los últimos años?

Panamá sorprendió al mundo con su llegada al pasado Mundial de Rusia. Fue la cenicienta como se le dice y creo que todos nos emocionamos cuando marcó el gol Felipe Baloy en ese Mundial, por ser el primero y como eso revolucionó a todo un país y emocionó a todo el continente. Ojalá que Panamá pueda mantener esa evolución que tuvo hasta el Mundial de Rusia, para ser una alternativa nuevamente para el próximo Mundial de Catar.

En el caso de México, ¿ves a una selección diferente ahora con Gerardo Tata Martino como técnico?

Tengo un afecto especial por Martino ya que salimos de Newell’s Old Boys y tal vez mi opinión no es tan congruente ya que me identifico mucho con lo que está haciendo. Indudablemente ha llegado a México y ha puesto unas reglas claras de funcionamiento y eso ha ayudado muchísimo al fútbol mexicano. Tiene una idea muy clara a través de la posesión del balón y eso no lo ha sacrificado en ningún omento, ni perdiendo por cuatro goles con Argentina. Está rotando bastante con jóvenes, está apareciendo una muy buena camada, por lo que me parece que México tiene con el Tata un camino bastante claro y sin dudas va estar en el Mundial y aspirando a llegar a lo que todos quieren acá que es llegar a eso quinto partido.

Se espera toda una fiesta rosarina en el Azteca, con dos argentinos Martino y Américo Tolo Gallego, ambos técnicos campeones con Newells.

También Gustavo Raggio y el profe (Rubén) Olivera, que salieron de Newell´s. Por lo que Newell’s va estar muy bien representado en el estadio Azteca en un partido que Panamá tendrá que tomarlo con mucha seriedad y con mucha precaución. No olvidemos que el Azteca pesa, la altura pesa, la gente pesa, entonces esperemos que Panamá pueda tener un partido mentalmente bueno para poder competirle a México.

No eres extraño a jugar en la altura, ya lo hiciste con Toluca cuando lo dirigía Gallego, ¿qué consejo le darías a los jugadores panameños que van a jugar por primera vez en el estadio Azteca?

En la altura no recomiendo jugar de igual a igual. Hay que ser objetivos y México tiene una selección superior a la de Panamá. Sería demasiado arriesgado para Panamá salir a presionar o a buscarlo muy lejos a México. Tiene que tener las líneas muy juntas, con gente muy posicionada y a apostar que uno o dos delanteros generen peligro y siempre en a altura es recomendable tener el balón. Hay que tener mucha posesión de balón y si Panamá recupera el balón y puede mantenerlo por lapsos grandes de juego, eso lo va ayudar. Primero porque va poner nervioso al equipo mexicano, y segundo porque le va dar posibilidades de recuperarse y oxigenarse mucho mejor, ya que en la altura la falta de oxígeno es muy grande.

Por último, saliste campeón con Gallego como técnico en el Toluca, ¿cómo describirías al Tolo?

Lo que se le ha reconocido toda la vida al Tolo es que es un entrenador que ve muy bien el fútbol, que dirige bien a los jugadores. A mí me tocó jugar seis meses con él y fueron seis meses de los mejores de mi carrera deportiva. Es un técnico que tiene muy claro cuando ve el fútbol, aunque hace tiempo que no lo veo dirigir. Ojalá que le pueda ir bien con Panamá, ya que le tengo un cariño muy grande.