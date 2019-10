'Golovkin podría pelear hasta los 75 años si quisiera'

El kazajo Gennady Golovkin se enfrenta este sábado al ucraniano Sergiy Derevyanchenko por el título vacante de los pesos medianos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), con el objetivo de lograr un segundo reinado a la edad de 37 años.

El entrenador de Golovkin, Jonathon Banks, confía en que al kazajo le quede mucho recorrido en el ring.

“Consideraría su edad como un factor si esto fuera entre 1995 y 1998”, dice Banks, quien estuvo en la esquina de Golovkin por primera vez en la victoria sobre Steve Rolls el 8 de junio.

“Pero con la medicina y la tecnología, es diferente. Realmente creo que podría combatir hasta los 75 años si quisiera, y lo digo en serio. Vive realmente sano. Sus 37 no son los 37 promedio”, añadió el técnico.

Golovkin, quien tiene un récord de 39-1-1 con 35 nocauts, dice que la tutela de Banks lo ha revitalizado mientras busca recuperar un cinturón que ganó por primera vez en 2015.

"I'm so happy, really. My opponent is great, so strong. Thanks to everyone who supports boxing. This is a great time for me, a great time for boxing.

Please, if you like real fights, don't miss Saturday night." - Gennady Golovkin