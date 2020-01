Grandes Ligas crea grupo para analizar falta de jugadores afroamericanos

NUEVA YORK, EU. (DPA).- La organización de las Grandes Ligas de béisbol de Estados Unidos crearon este miércoles una comisión para analizar la escasa presencia de jugadores afroamericanos en la MLB (Major League Baseball).

“Como institución social, la MLB tiene una enorme responsabilidad social en dar igualdad de oportunidades a todas las personas tanto fuera como dentro del campo”, dijo el comisionado de la liga, Bud Selig, al presentar la comisión de 17 miembros.

De acuerdo con un Informe de diversidad publicado en noviembre del año pasado y que analizaba el perfil de las plantillas de los equipos, el 62% de los peloteros era caucásico, el 28% hispano, el 8% afroamericano y el 15% asiático.

El porcentaje de jugadores negros en el inicio de la actual temporada el 1 de abril era del 8.5%.

“Queremos saber si no estamos haciendo algo bien, por qué no y qué necesitamos hacer mejor. Nos reuniremos tantas veces como sea necesario para tomar medidas significativas”, aseguró Selig al diario The New York Times.

El porcentaje más alto de afroamericanos jugando en las Grandes Ligas se alcanzó en 1986 con un 16%, según un estudio de la Society of American Baseball Research citado por el diario.

“Creo que nuestra historia es brillante a este respecto. Uno piensa en finales de las décadas de 1940 y 1950, y se pregunta: ¿Por qué no continuó? ¿Qué podríamos hacer para darle continuidad?”, dijo Selig.