Hamilton gana GP de Francia delante de Bottas en nuevo doblete de Mercedes

Lewis Hamilton conquistó este domingo el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 por delante de su compañero Valtteri Bottas, confirmando el dominio absoluto de Mercedes en el Mundial, en el que han ganado todas las carreras desde el inicio de la temporada.

Se trata de la 79ª victoria de Hamilton desde el inicio de su carrera, y la 6ª esta temporada, por dos de Bottas. Eso le permite aumentar su ventaja sobre su compañero en la clasificación del Mundial de pilotos.

UPDATED DRIVER STANDINGS: ROUND 8 🏆

A commanding lead at the top for @LewisHamilton

And this is his highest points total ever after eight races

Record-setting pace from the five-time champion in more ways than one#F1#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/BmAmlFDRbO