Harden aplasta a Irving

El astro James Harden aplastó a Kyrie Irving en un triunfo de sus Houston Rockets sobre los Boston Celtics, mientras que el griego Giannis Antetokounmpo se lució en grande en una victoria de los Milwaukee Bucks sobre los New York Knicks este jueves en la NBA.

Harden, líder anotador de la liga, se desbordó con 45 puntos para arrollar a su homólogo contrario Irving en un triunfo de los Rockets sobre los Celtics 127-113, en uno de los cinco partidos programados para la jornada.

Su compañero Clint Capela agregó 24 puntos y la friolera de 18 rebotes, para que los Rockets lograran su octava victoria en los últimos nueve partidos.

Harden, quien jugaba con su pantorrilla izquierda lastimada, tuvo 17 puntos en el primer cuarto y terminó con 11 de 26 disparos desde el campo, incluyendo 9 de 18 en triples (27 puntos).

Eric Gordon anotó 20 puntos para Houston, que disparó para un 48% de efectividad y mejoró a cuatro juegos por encima de los .500.

Harden ha anotado al menos 30 puntos en ocho juegos consecutivos, la racha más larga desde que Russell Westbrook tuvo ocho juegos seguidos de 30 tantos en noviembre de 2016.

Harden también ha anotado al menos 35 puntos en seis juegos consecutivos, la racha más larga desde que Carmelo Anthony tuvo seis en abril de 2013.

Irving tuvo 23 puntos y 11 asistencias, Marcus Morris agregó 19 tantos antes de ser expulsado a mitad del cuarto parcial, y Jaylen Brown terminó con 18 cartones saliendo de la banca para Boston.

Los Rockets usaron una carrera de 14-4 para finalizar el tercer período y comenzar el cuarto con una ventaja de 103-90.

Boston no se acercó en el resto del partido a menos de 10 puntos.

Los Celtics visitarán el sábado a los Memphis Grizzlies y los Rockets ese mismo día a los New Orleans Pelicans.

BUCKS ARROLLAN A KNICKS

En Milwaukee, el griego Antetokounmpo totalizó 31 puntos y 14 rebotes, su compañero Khris Middleton agregó 25 tantos y los locales Bucks vencieron a los New York Knicks 112-96, para su sexto triunfo en los últimos siete partidos.

Giannis dropped 31 points, 14 boards, 8 dimes and 4 blocks on the Knicks in last night's WIN!!#FearTheDeerpic.twitter.com/fiKwQtjI6F