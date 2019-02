Harden se une a leyendas como Chamberlain y Jordan en la NBA

El estelar James Harden, líder anotador de la NBA, se unió este miércoles con hazaña a los exastros Wilt Chamberlain y Michael Jordan, pero sus Houston Rockets cayeron ante los Minnesota Timberwolves con pizarra de 121-111.

Este fue el juego número 31 consecutivo en que Harden anota 30 o más puntos.

Con 42 tantos, Harden se unió a dos leyendas de la NBA: Chamberlain que, como él, había encadenado 31 juegos consecutivos a 30 o más tantos a principios de la década de 1960, la segunda serie más larga de su tipo.

En tanto, se une también a Jordan que había recopilado 22 encuentros con más de 40 cartones en 1989-1990.

