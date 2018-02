Hernán 'Bolillo' Gómez pasa revista en la selección de Panamá

El técnico Hernán Bolillo Gómez está enfocado en que los jugadores lleguen en condiciones físicas para representar a Panamá en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, que arranca a mediados de año.

Bolillo Gómez agregó que está pendiente de la lesión del delantero Ismael Díaz y de la forma física de Luis Matador Tejada. "Si no está en forma no irá al Mundial", destacó sobre Díaz. Sobre Tejada, comentó que no le exigirá velocidad, pero sí su talento y que debe estar en su peso.

El técnico de Panamá estuvo la mañana de este viernes en una conferencia de prensa que se realizó en las instalaciones de la Fepafut, con la intención de dar a conocer detalles sobre el onceno panameño.

En la reunión destacó que le preocupa que Jaime Penedo no esté jugando, al igual que Gabriel Gavilán Gómez.

También dijo que su sueño es pasar de la ronda de grupos y confirmó que Luis Mejía está es su lista para el Mundial.

Destacó además que tomará decisiones con la cabeza y no con el corazón.

Por último, se refirió al grupo que le tocó a Panamá y mencionó que Panamá debe estar el 7 de junio en Rusia.