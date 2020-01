Heynckes se tomará un descanso antes de decidir sobre su futuro

BERLÍN, Alemania (DPA) -El entrenador del Bayern Múnich, Jupp Heynckes, anunció hoy que se tomará un descanso antes de decidir sobre su futuro."Primero me iré de vacaciones. A partir de inicios de septiembre regresaré e intentaré recuperarme y reflexionar sobre lo que ha pasado los últimos meses y sobre lo que haré después", declaró el alemán de 68 años en su última rueda de prensa en Múnich, tras conseguir el histórico "triplete" con el Bayern.Su decisión de no asumir la dirección de ningún club de momento descarta la especulación de los últimos días que apuntaba que el alemán podía suceder a José Mourinho en el banquillo del Real Madrid."Ser entrenador del Bayern Múnich me ha costado mucha energía", aseguró a los periodistas que esperaban con expectación la información sobre su futuro. "En las últimas semanas he notado que he llegado al límite. A lo mejor no se nota, pero ha sido extremadamente cansador. Como entrenador del Bayern Múnich tienes que tener en cuenta todo y encima yo soy un perfeccionista", agregó."Mi mujer y yo hablamos el pasado verano y acordamos que terminaría mi contrato pero que no continuaría", explicó. "No tuve vacaciones el año pasado", recordó sobre su trabajo al frente del Bayern. "Y he notado que soy mayor y que a mi edad la recuperación ya no es tan rápida", agregó.