Howard se luce y Hornets sorprenden a Warriors

Dwight Howard aportó 29 puntos, su mayor cantidad de la temporada, y los Hornets de Charlotte ganaron apenas su tercer partido como visitantes en la campaña al superar el viernes 111-100 a los Warriors de Golden State.

Charlotte, que inició una gira de cuatro encuentros fuera de casa, llegó con una marca de 2-12 en juegos como visitante. Pero seis jugadores de los Hornets anotaron al menos 11 puntos, encabezados por Howard, que además sumó 12 rebotes y 7 asistencias.

Kemba Walker sólo acertó dos de sus primeros 12 tiros de campo, pero mejoró para cerrar con 16 tantos.

Una noche antes de que Stephen Curry se reincorpore a los Warriors tras una torcedura de tobillo derecho, Golden State sufrió su segunda derrota en los últimos 15 juegos. Tiene marca de 9-2 sin Curry.

Kevin Durant lideró la ofensiva de los Warriors con 27 puntos y Klay Thompson añadió 24, 13 de ellos en el primer periodo. Draymond Green sumó ocho tantos, 11 tableros y la mayor cifra de asistencias de su carrera con 16.

OTROS RESULTADOS

En Chicago, los locales Bulls sometieron a los Indiana Pacers con marcador de 119-107, gracias al finlandés Lauri Markkanen, quien se desbordó con 32 puntos, el máximo de su carrera.

Otros que ayudaron en grande al triunfo de los Bulls fueron el montenegrino Nikola Mirotic, con 28 tantos, y el pivot cubano Robin López, con 12 y cuatro rebotes, además de una gran defensa debajo de los tableros.

Liderados por Mirotic y Markkanen, Chicago convirtió 18 de 39 intentos de triples (54 puntos) para su séptima victoria consecutiva y la décima en los últimos 12 partidos.

En Oklahoma City, los anfitriones Thunder desperdiciaron una excelente labor de 40 puntos, 14 rebotes y nueva asistencias de Russell Westbrook y cedieron ante los Milwaukee Bucks con reñida pizarra de 97-95.

El verdugo de los Thunder fue el griego Giannis Antetokounmpo, que anotó 23 puntos, incluida una canasta ganadora con 1,3 segundos por jugar, y los Bucks terminaron con una racha de seis victorias consecutivas de Oklahoma.

En otros resultados, los Washington Wizards a los Houston Rockets 121-103, Toronto Raptors a Atlanta Hawks 111-98 y Brooklyn Nets a Miami Heat 111-87.