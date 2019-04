Jennifer Kupcho hace historia con primer título femenino en Augusta

La estadounidense Jennifer Kupcho se convirtió este sábado en la primera mujer en ganar un torneo de golf en el enclave que solía ser únicamente para hombres del Augusta National Golf Club, sede del Masters de la PGA.

En un emocionante duelo final contra la mexicana María Fassi entre dos estrellas universitarias de 21 años, Kupcho logró tres birdies y un eagle en sus últimos seis hoyos para presentar una tarjeta de 67 golpes (-5) y un total de 206 (diez bajo par) en las tres rondas.

Add it to the list of memorable moments on No. 18. #ANWAgolfpic.twitter.com/OhmATkAgzH