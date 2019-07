Una puerta del Aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York, en honor al panameño Mariano Rivera

A pocos días de ingresar al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas, el panameño Mariano Rivera tendrá una puerta con su nombre y número en el Aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York, Estados Unidos.

Este martes se llevó a cabo una ceremonia en la terminal área, que estuvo a cargo de Delta Airlines, quien le dedicó la puerta B42 al diestro chorrerano, quien este domingo 21 de julio, será exaltado al grupo de los inmortales del béisbol de las Grandes Ligas en Cooperstown.

Gate 42 at JFK is now "Mariano Rivera Gate" pic.twitter.com/mjTDpE4bat