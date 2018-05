John Terry abandona el Aston Villa

La antigua leyenda del Chelsea y de la selección inglesa John Terry (37 años) abandonará el Aston Villa, equipo de la Championship, al finalizar su contrato esta temporada, anunció el jugador en declaraciones recogidas por la prensa británica este jueves.

"Recordaré todo el tiempo que pasé aquí y pensaré en lo cerca que estuvimos de alcanzar nuestro objetivo", dijo Terry, después de que los "Villanos" perdieran el pasado sábado ante el Fulham en la final por el ascenso a la Premier League.

"Lo he dado todo esta temporada dentro y fuera del terreno de juego y todavía hoy sufro por no haber logrado regresar a la Premier League, a la que este club pertenece al 100%", agregó el defensa, que no especificó si tiene la intención de continuar su carrera como jugador o retirarse.