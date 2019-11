Jorge Lorenzo, tres veces campeón del mundo de MotoGP, anuncia su retirada

El piloto español Jorge Lorenzo, tres veces campeón del mundo de MotoGP, anunció este jueves 14 de noviembre su retirada como profesional tras el Gran Premio de Valencia, última carrera de la temporada, que se disputa este fin de semana.

“Estoy aquí para anunciar que ésta será mi última carrera en MotoGP y que después me retiro como piloto profesional”, dijo Lorenzo en una multitudinaria rueda de prensa en el circuito Ricardo Tormo valenciano.

“Hay cuatro días importantes para la vida de un piloto: cuando debutas en el Mundial, cuando ganas tu primera carrera, después cuando ganas tu primer Mundial, no todos pueden ganar un Mundial, pero otros y yo lo hemos conseguido, y luego cuando anuncias tu retirada”, añadió Lorenzo, añadiendo que “ese día ha llegado para mí”.

Las lesiones y la mala temporada en su primer año de los dos que firmó con Honda han llevado al tres veces campeón del mundo de MotoGP (2010, 2012, 2015) y dos de 250 cm3 (2006, 2007) a tomar la decisión de retirarse.

“Los que están conmigo saben lo perfeccionista que soy, la intensidad que siempre he puesto en este deporte, y esa perfección necesita mucha motivación”, aseguró el piloto español.

Lorenzo reconoció que tras sus caídas en Montmeló y Assen, “la posibilidad de retirarme surgió, pero no quería tomar una decisión precipitada, quería posponerlo al máximo, por eso fui a la gira asiática para ver si podía ganar la motivación, pero no pude recobrar esa motivación y tras el Gran Premio de Malasia comuniqué (al equipo) que no seguiría”.