José Altuve, el Atleta del Año, quiere más títulos para los Astros

El venezolano José Altuve, Jugador Más Valioso de la pasada temporada del béisbol de las Grandes ligas, está contento con el buen 2017 que tuvo junto a los campeones Astros de Houston, pero en su mente está en ir por otra Serie Mundial.

“Ganando la Serie Mundial y el JMV sientes que lo tienes todo. Pero mi perspectiva es tratar y ser mejor cada año y si podemos ganar una Serie Mundial, ¿por qué no ganar otra?”, afirmó Altuve en una entrevista que publica la agencia The Associated Press. “Solo es seguir jugando para mi equipo y mi ciudad”.

The Associated Press anunció este miércoles que Altuve fue seleccionado como el Atleta del Año en Estados Unidos.

Según la votación, entre editores y directores medios de Estados Unidos, Altuve alcanzó 715 puntos, superando al quarterback de los Patriots de New England, Tom Brady (NFL), quien logró 646. En una tercera posición se ubicó LeBron James, de los Cavaliers de Cleveland (NBA) con 626.

Altuve, segunda base de 5.6 pies de estatura, fue una figura importante en la Serie Mundial que conquistaron este año los Astros en siete juegos, ante los Dodgers de Los Ángeles.

Además, en la temporada regular Altuve fue el mejor en promedio ofensivo de todas las mayores con .346 y sus 204 imparables fue la máxima cantidad en las Grandes Ligas.

Altuve, de 27 años de edad, es el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas en liderar por cuatro campañas consecutivas el renglón de hits conectados.