José Luis Rodríguez: 'No se pueden fallar esas ocasiones'

Tuvo dos oportunidades y no las pudo anotar. Al final del partido, José Luis Rodríguez, volante de la selección de Panamá, admitió que esas jugadas no se pueden desaprovechar y menos ante un rival como México y en el estadio Azteca.

"Con rivales como estos no se pueden fallar esas ocasiones", confesó Rodríguez. "Y me voy con un sabor amargo conmigo mismo porque tuve las ocasiones pero lastimosamente no se me dio", indicó el futbolista del Alavés B de la segunda división B del fútbol español.

Rodríguez tuvo una oportunidad clara al minuto 55 que podía haber sido el tanto del 2-1 a favor de Panamá y luego tuvo otra en los minutos finales, pero tampoco pudo superar al arquero mexicano Raúl Gudiño.

"La primera sé que podía controlarla y alzar la mirada, y lo que hice fue disparar de primero y eso fue un error mío”, explicó. "Y en la segunda no tuve otra que disparar porque me salió el defensa".

El exjugador del Chorrillo FC dijo que al final del partido hubo mucha tristeza en el vestuario por la derrota y que fue el capitán Román Torres quien habló con el grupo y reiteró algunos aspectos positivos que sucedieron en el partido, como el buen segundo tiempo.

Ahora, Panamá se prepara para recibir a México el próximo 15 de noviembre en un encuentro que Rodríguez aclaró que deben ganar para seguir soñando con meterse entre los seis primeros puestos del ranking y entrar al hexagonal.

“Sabemos que la gente en Panamá pide resultados y nosotros también queríamos un resultado positivo y me duele porque sueño con ir a otro Mundial y pasan estas cosas”, dijo Rodríguez. “Pero ahora uno no puede arrepentirse, ni nada, toca seguir trabajando y ganar el próximo partido que tenemos con México en Panamá”, añadió.