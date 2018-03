¿Juego de Grandes Ligas en Panamá?

La organización del béisbol de las Grandes Ligas le ha dado prioridad promover la pelota más allá de Estados Unidos. América Latina es una de esas fuentes de inspiración, y llevar partidos de alto nivel a los países de la región siempre es una opción.

Panamá fue, recientemente, escenario de dos partidos de pretemporada en 2014 entre los Yankees de Nueva York y los Marlins de Miami.

¿Habrá otra oportunidad en Panamá? ¿O quizás sea un juego de serie regular? Este miércoles las redes sociales en español de la organización (Las Mayores) empezaron a medir las reacciones de los aficionados sobre cuatro opciones de estadios para un partido de Grandes Ligas, y el Rod Carew es una de ellas.

#LasMayoresPregunta: ¿En cuál de estos países se debe celebrar un juego de Grandes Ligas? Responde utilizando el emoji del país. ⚾ pic.twitter.com/8KMVMiyevL — LasMayores (@LasMayores) 28 de febrero de 2018

Aunque en el mensaje no se hace referencia sobre algún plan en particular de Major League Baseball para llevar a cabo un partido en uno de estos países, no está de más manejar esa posibilidad en los próximos.

Nicaragua, con su moderno recién inaugurado Estadio Nacional Denis Martínez; Colombia, con el Edgar Rentería de Barranquilla; República Dominicana con el estadio Quisqueya Juan Marichal; y Panamá, con el Estadio Nacional Rod Carew, son los coliseos mencionados por @LasMayores.