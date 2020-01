Juez de EU podría limitar testimonios en juicio Clemens

8:42 a.m. - WASHINGTON, Estados Unidos (Reuters).- El juez que lleva el juicio por perjurio contra Roger Clemens por presunto empleo de esteroides planteó dudas el martes sobre si permitirá que los compañeros de equipo de la ex estrella del béisbol de Estados Unidos testifiquen respecto al uso de sustancias dopantes.

En la antesala del juicio que comenzará el miércoles con la selección del jurado, los abogados de Clemens y los fiscales discutieron sobre quién podría testificar y si el juicio se iniciará a tiempo debido a una nueva complicación en la obtención de pruebas.

El juez Reggie Walton dijo que los testimonios de los demás jugadores - entre ellos Andy Pettitte, Chuck Knoblauch y Mike Stanton - acerca del ofrecimiento del ex entrenador de Clemens Brian McNamee de inyectarle esteroides no implicaba automáticamente al afamado ex lanzador.

Si los fiscales son autorizados a entrar en esa prueba, el jurado podría inferir que si otros jugadores sabían lo que les estaba inyectando McNamee, Clemens también debía saberlo, dijo Walton.

Como resultado de esto, Clemens se vería "excesivamente perjudicado", dijo. Walton aplazó su decisión final hasta que el juicio se ponga en marcha.

Se espera que McNamee sea el testigo "estrella" de la fiscalía en su intento de probar que Clemens hizo declaraciones falsas, cometió perjurio y obstruyó la investigación del Congreso sobre el uso de esteroides y hormonas de crecimiento humano en los beisbolistas.