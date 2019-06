Julio Dely dice que selección panameña salió fortalecida a pesar de la derrota

El entrenador panameño Julio Dely Valdés dijo haber quedado satisfecho por el rendimiento de los jugadores en el partido de ayer ante Estados Unidos, en el cierre del grupo D de la Copa Oro, argumentando que el equipo salió bien reforzado con los muchos cambios que se hizo, más allá de la derrota (1-0).

"Los muchachos han trabajado bien, entre ellos Francisco Palacios y Kevin Galván que jugaban por primera vez en el torneo", comentó el técnico, quien dejó entrever que el domingo se jugarán mucho contra Jamaica, al que enfrentarán en cuartos de final, en Filadelfia, a partir de las 4:30 p.m.

¡Conferencia! Valoraciones del técnico Julio Dely Valdés tras el duelo ante Estados Unidos. #PanamáMayorpic.twitter.com/notAm4qbM5 — FEPAFUT (@fepafut) 27 de junio de 2019

Estados Unidos terminó primero en el grupo D con nueve puntos, segundo fue Panamá con seis y tercero con uno quedaron Trinidad y Tobago y Guyana.

Sobre Estados Unidos, el técnico panameño señaló que sabía con lo que se iba a encontrar, "con ese estilo de juego, como muchas variantes en ataque, y nosotros teníamos que hacer lo que hicimos, defendernos bien, contrarrestar sus puntos fuertes. En líneas generales, el equipo tuvo cosas buenas, ha contrarrestado su potencial ofensivo y con el partido hemos salido bien reforzados".

"En el primer tiempo intentamos robarle las espaldas a los centrales de Estados Unidos con nuestros dos delanteros que son rápidos, como en efecto se hizo. No con pases largos, sino con pases a la espalda de la defensiva", dijo Dely Valdés, refiriéndose a José Fajardo que tuvo varias aproximaciones con un tiro a marco.

Dely Valdés aseguró que nunca se arrepintió de los nueve cambios que hizo en el plantel titular, respecto al último partido que se hizo contra Guyana, como lo hizo igual Estados Unidos que cambió a los 11.

"Yo creo que hemos hecho las cosas con mucho sentido común, nosotros no podíamos desgastar a nuestros jugadores sabiendo que Jamaica o Curazao, cualquiera de los dos iba a ser nuestro rival en cuartos de final, jugaron un día antes y estaban más descansados", destacó el técnico colonense.

¡En zona húmeda💦! Desde el hotel de concentración en Kansas City #PanamáMayor en trabajos de recuperación. ✔️Para los que jugaron todo el partido ayer, movilidad articular con caminata en piscina y jacuzzi para relajar. ✔️El resto de jugadores en sesión de gimnasio. pic.twitter.com/mg56bfJAmW — FEPAFUT (@fepafut) 27 de junio de 2019

Agregó además, que "en ningún momento nosotros podemos menospreciar a Jamaica o Curazao, porque son dos rivales de un mismo perfil y muy difíciles".

Dely Valdés se refirió a los jugadores que no cambió para el partido contra Estados Unidos y de manera especial a Fidel Escobar, que fue uno de ellos junto a Harold Cummings.

De Fidel dijo: "tenemos que tratarlo de recuperar lo mejor que podamos, él ha hecho un buen partido. Dentro de todas las líneas teníamos que hacer variantes, hoy Román (ayer) no estaba bien y teníamos que descansarlo. Teníamos que darle descanso a la mayoría de los jugadores posibles. También decidimos que Fidel podía jugar porque estaba bien, es uno de los jugadores que menos ha jugado respecto al resto, además no tiene club. Si no compite ahora ¿cuándo va a competir? Ya ha descansado bastante".

El domingo será el segundo partido en Copa Oro que jugará Panamá contra los Reggae Boyz después de 26 años cuando empataron 1-1 en su primer torneo de 1993. El partido se jugará en el estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia, a las 4:30 p.m.

Dely Valdés dijo sobre su rival del domingo, que "los rivales del Caribe siempre son complicados para nosotros. Físicamente son fuertes, muy rápidos, hemos vistos pocos partidos de Jamaica en la Copa, pero más o menos tenemos referenciados a algunos jugadores. Yo creo que va a hacer un partido muy complicado, además, que los equipos del Caribe son de los más fuertes que han habido en el torneo, por eso pienso que va a hacer un partido complicado".