Lakers caen ante Nets y LeBron James queda fuera de los 'playoffs'

Los Angeles Lakers cayeron este viernes ante los Brooklyn Nets con marcador 111-106 y quedaron eliminados de los playoffs de la NBA.

Tras disputar ocho finales consecutivas, LeBron James quedó afuera de las eliminatorias por el título por primera vez desde 2005.

Joe Harris anotó 26 puntos, D'Angelo Russell agregó 21 puntos y 13 asistencias contra su exequipo y los Nets eliminaron a domicilio a los Lakers.

Spencer Dinwiddie agregó 19 puntos cuando los Nets (38-36) aumentaron sus posibilidades de playoffs con su segunda victoria consecutiva luego de un inicio de 0-3 en este viaje de siete partidos.

Brooklyn es séptimo en la clasificación de la Conferencia Este, medio juego detrás del sexto lugar en Detroit y 2 1/2 juegos por delante del noveno lugar en Orlando.

JaVale McGee tuvo máximos en su carrera de 33 puntos y 20 rebotes, junto con seis tiros bloqueados para los Lakers, que han perdido cinco partidos seguidos y 10 de 11.

MALA RACHA

Los Lakers (31-41) se perderán los playoffs por una sexta temporada consecutiva, la racha más larga en la historia de la franquicia, que se ha coronado en la Liga en 16 ocasiones.

Eso pese a la llegada en julio pasado de LeBron, quien se quedó corto en su triple-doble 81 de carrera con 25 puntos, 14 asistencias y 9 rebotes.

El astro ha jugado en las últimas ocho finales consecutivas de la NBA, pero se perderá la postemporada por primera vez desde 2005, cuando tuvo su segunda temporada profesional con los Cleveland Cavaliers.

Los Lakers solo se habían perdido los playoffs cinco veces en sus primeras 55 temporadas de existencia antes de la actual sequía.

HARDEN SIGUE HACIENDO HISTORIA

El escolta de los Houston Rockets James Harden protagonizó otra actuación histórica con 61 puntos y su equipo derrotó 111-105 a los San Antonio Spurs en un duelo directo por los puestos de arriba de la Conferencia Oeste de la NBA.

Harden, máximo favorito a revalidar su premio al Jugador Más Valioso junto al griego Giannis Antetokounmpo, no dio tregua a sus vecinos texanos y firmó la tercera noche por encima de los 60 tantos de su carrera, quedándose en esta faceta solo por detrás de Wilt Chamberlain (32), Kobe Bryant (6), Michael Jordan (5) y Elgin Baylor (4).

Last night, @JHarden13 joined Wilt, Kobe and MJ as the only players with multiple 60pt games in a season! #TheUnguardableTourpic.twitter.com/TUwrdEENSx