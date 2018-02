Latinoamérica dice presente en los Juegos Olímpicos de Invierno

Latinoamérica acude a Pyeongchang 2018 con récord de participantes, pero con la novedad de representaciones más numerosas de lo habitual de México, Colombia y Bolivia, además del bautizo olímpico de invierno de Ecuador pero con escasas opciones de brillar.

En la cita surcoreana, que arranca este viernes 9 de febrero, se superarán los 32 representantes de la región procedentes de 7 países, que hubo en Sochi en 2014, pero con pocas esperanzas de que se logren resultados históricos.

Habrán un total de 33 deportistas para una región que nunca ha conseguido una medalla en Juegos de Invierno, siendo el noveno lugar obtenido por la brasileña Isabel Clark en snowboardcross en Turín 2006, el mejor resultado latinoamericano de la historia.

Clark, que fue decimocuarta en Sochi 2014, obteniendo el mejor resultado brasileño en los Juegos de hace cuatro años, volverá a estar presente en Pyeongchang.

