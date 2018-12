LeBron y Lakers remontan para superar a Mavericks

LeBron James anotó 28 puntos, Brandon Ingram sumó 19 y los Lakers de Los Ángeles lograron este viernes su segunda victoria en dos jornadas al imponerse por 114-103 a los Mavericks de Dallas.

Esta es la tercera vez en cinco pares choques consecutivos que los Lakers se hacen con la victoria en los dos juegos. Los Ángeles estuvo por detrás en la pizarra la mayor parte de los tres primeros cuartos, llegando a tener una desventaja de 15 puntos en el segundo, antes de firmar un parcial de 10-4 en los tres últimos minutos para adelantarse 78-75 en el último.

