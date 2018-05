LeBron anota 44 puntos y Cavs igualan la serie con Celtics

LeBron James conoce el camino a la final de la NBA mejor que nadie. Y a menos que los Celtics de Boston hagan algo pronto, el alero volverá a disputar una.

James anotó 44 puntos, superó a Kareem Abdul-Jabbar en lo más alto de la lista de máximos anotadores en los playoffs, y ayudó a los Cavaliers de Cleveland a igualar 2-2 la final de la Conferencia Este de la NBA al vencer el lunes 111-102 a unos Celtics que ansían volver a casa.

Impulsados por una ruidosa multitud, que hace unos días no estaba tan confiada, los Cavs contuvieron la reacción de Boston en el último cuarto y empataron la serie, que se convirtió en una al mejor de tres partidos.

44 POINTS. Last night @KingJames notched his sixth 40-point game of the postseason while passing Kareem for the most field goals in NBA playoff history.#StriveForGreatness🚀 pic.twitter.com/M3FHyVAUMC— Cleveland Cavaliers (@cavs) 22 de mayo de 2018

Cleveland está tratando de convertirse e n el equipo número 20 (de 300 que lo han intentado) en revertir un déficit de 2-0, y James, quien ya orquestó dos regresos de ese tipo, está un paso más cerca de hacerlo por tercera ocasión. Pero para hacerlo de nuevo, los Cavs tendrán que ganar en Boston, donde los Celtics están 9-0 esta postemporada.

"Es un ambiente hostil", comentó James. "Entendemos, sabemos que ahí no hay amor para nosotros. Si no vas de verde, si no juegas para ese equipo, si tu sangre no es verde, no te quieren. Así que vamos a salir con una mentalidad de búnker y a entender que somos solo nosotros. Va a haber una gran atmósfera”.

El juego 5 se disputará este miércoles en el TD Center. El técnico de Boston, Brad Stevens, intentó ser positivo con un equipo que ha desperdiciado una ventaja de 2-0 y que tiene una foja de 1-6 como visitante en estos playoffs.

"No hay nadie que no pensara que esto iba a ser difícil, es decir, todo es difícil. En esto, es una maravilla tener que apretar los dientes, levantarse del piso y volver a intentarlo”, apuntó Stevens.

Kyle Korver añadió 14 puntos y Tristan Thompson tuvo 13 unidades y 12 rebotes para Cleveland.

Jaylen Brown anotó 25 puntos y Boston tuvo a cinco anotadores en dobles dígitos, pero los Celtics se fueron abajo por 19 puntos en la primera mitad y no tuvieron lo suficiente para alcanzar a Cleveland.

El dominicano Al Horford terminó con 15 tantos, 7 rebotes y 1 asistencia para Boston.

Por supuesto, no contaron con James, quien dejó atrás a Abdul-Jabbar (2 mil 356) en la lista de más encestes en la historia de los playoffs.

James también llegó a 25 partidos de postemporada con al menos 40 puntos y su sexto en estos playoffs.