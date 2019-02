LeBron se queda corto y Lakers ceden ante los Pacers

El astro LeBron James no pudo levantar a Los Angeles Lakers este martes en la NBA y cayeron aplastados 136-94 ante los Indiana Pacers.

Pese a su esfuerzo al acercarse a un "triple-doble" con 18 puntos, siete rebotes y nueve asistencias, el quinteto californiano no pudo evitar que el astro enebeista sufriera su peor derrota de su carrera.

LeBron entró en un grupo selecto de jugadores al anotar un tiro de tres puntos con 54 segundos por jugar en el segundo cuarto.

La jugada lo convirtió en el quinto jugador en la historia de la NBA que alcanza 32 mil puntos en su carrera. Con 34 años y siete días, LeBron se convierte en el jugador más joven que logra la hazaña.

El bosnio Bojan Bogdanovic anotó 24 puntos para los Pacers, que empataron un récord de franquicia al anotar 19 triples (57 puntos), mientras que el equipo de Los Ángeles cayó por 36 puntos de diferencia dos veces anteriormente.

Myles Turner tuvo 22 puntos y Thaddeus Young terminó con 12 tantos, 11 rebotes y ocho asistencias para ayudar a los Pacers a conseguir su tercera victoria consecutiva.

What started with a "Smothered Chicken" turned into an impressive @Original_Turner sequence.

LeBron salió en su segundo juego desde que se lesionó la ingle el día de Navidad. No jugó en el último cuarto.

JaVale McGee terminó con 16 puntos para los Lakers, que han perdido dos partidos consecutivos y seis de sus últimos ocho. Esta vez, los Lakers nunca tuvieron oportunidad de imponerse.

Bogdanovic apenas necesitó dos minutos para llegar a las cifras dobles mientras le daba a los Pacers una ventaja de 10-2, un déficit del que Los Angeles nunca se recuperaron.

Después de que los Lakers cerraron a 12-8, Indiana anotó cinco puntos seguidos, extendió la ventaja a 28-21 y venció 33-26 en el primer cuarto.

Los tres puntos de Aaron Holiday a principios del segundo parcial le dieron a Indiana una ventaja de 42-28.

Los Pacers lideraron 69-43 en la primera mitad, extendieron la ventaja a 83-53 con 7:31 minutos restantes en el tercer cuarto y los Lakers nunca se acercaron a más de 25 cartones.

Los Lakers jugaron sin Lonzo Ball (torcedura en tobillo izquierdo) y Josh Hart (tendinitis en la rótula izquierda), mientras que LeBron James no estaba en su nivel habitual.

En tanto, los Pacers estuvieron sin el escolta All-Star Victor Oladipo y Doug McDermott, con problemas en algunas costillas.

Los Lakers visitan el jueves a los Boston Celtics y los Pacers reciben ese mismo día a Los Angeles Clippers.

WESTBROOK EFECTIVO

En Oklahoma City, el estelar Russell Westbrook continuó siendo el rey de los triple-doble con otra hazaña de ese tipo en un triunfo de sus Thunder sobre los Orlando Magic con pizarra de 132-122.

Este fue el séptimo "triple-doble" consecutivo de Westbrook, quien terminó con 16 puntos, 15 rebotes y 16 asistencias, para igualar la racha de triples-dobles más larga en su carrera. Fue también su hazaña número 20 de esa categoría de la temporada y la número 124 de su carrera.

Su compañero Paul George anotó 39 puntos para ayudar a los Thunder a ganar por octava vez en los últimos nueve partidos. Dennis Schroder logró 20 tantos y Jerami Grant 19.

.@russwest44 doing it all. Didn't count, but still fun to watch. pic.twitter.com/DuYo4miKYg