Lewis, Urlacher y Moss dan otro paso hacia el Salón de la Fama

Elegibles por primera vez, Ray Lewis y Randy Moss figuraron en la lista de 27 semifinalistas para la exaltación al Salón de la Fama del fútbol americano profesional.

El recinto en Canton informó el martes que todos los jugadores empatados en el 25 puesto de la votación avanzaron también a la fase semifinal. Otros que se sumaron a la lista en su primer año fueron Brian Urlacher, Richard Seymour, Steve Hutchinson y Ronde Barber.

Cuatro jugadores elegibles en años anteriores llegaron por primera vez a la semifinal: LeRoy Butler, Leslie O’Neal, Simeon Rice y Everton Walls. Los demás en la lista de 2018 han llegado ya a la semifinal en años previos.

