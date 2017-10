Liga Europa: Arsenal gana con chilena de Giroud

Olivier Giroud anotó de chilena en los minutos finales y Arsenal conservó este jueves su marcha perfecta en la Liga Europa con un triunfo por 1-0 sobre Estrella Roja de Belgrado. El delantero francés marcó a cinco minutos del final, después que Theo Walcott lo asistió de cabeza.

Lovely build-up play from Wilshere & Walcott to setup Giroud with an overhead kick. Sublime goal. pic.twitter.com/LLcgmF3l8h