Lillard y Nurkic lideran remontada de Blazers ante Nets

Damian Lillard anotó 34 puntos, Jusuf Nurkic añadió 29 y los Trail Blazers de Portland remontaron de una desventaja de seis unidades al final del cuarto periodo para vencer el viernes 127-125 a los Nets de Brooklyn.

Portland perdía 121-115 a 2:20 minutos del final luego del enceste de Allen Crabbe, ex base de los Trail Blazers. Pero luego los visitantes anotarían los siguientes ocho puntos, racha coronada por una jugada de tres puntos de Shabbaz Nappier con 55 segundos restantes.

Spencer Dinwiddie empató la pizarra a 123 por Brooklyn antes que otra jugada de tres puntos, ahora de Nurkic, a 27 segundos del final colocara arriba a Portland de manera definitiva, 126-123.

