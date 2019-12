El Liverpool confirma el pase de Luis Suárez al Barcelona

LONDRES, Inglaterra (EFE). -El club Liverpool confirmó hoy que el delantero uruguayo Luis Suárez dejará el equipo de la liga inglesa tras llegar a un acuerdo para su traspaso al Barcelona.

En un comunicado colgado en su página digital, el club del norte de Inglaterra no especifica el monto del acuerdo negociado con el club español, pero puntualiza que Suárez tiene permiso para completar las "formalidades" a fin de concretar el pase.

El Liverpool agradece al delantero por su contribución al equipo y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro.

La FIFA sancionó recientemente al jugador por morder al defensa italiano Giorgio Chiellini en el hombro izquierdo en el partido disputado por las selecciones de Uruguay e Italia en la primera fase del Mundial de Fútbol de Brasil.

Al mismo tiempo, Suárez emitió un comunicado en el que destaca que siempre ha sido su "sueño y ambición" jugar en España, por lo que pidió a los aficionados del Liverpool que entiendan su decisión.

En su nota, el jugador afirma que se marcha en busca de "una nueva vida y nuevos desafíos en España", al tiempo que resalta el cariño que siente por la ciudad de Liverpool y los aficionados.

"Siempre me habéis apoyado y nosotros, como familia, no lo vamos a olvidar, siempre seremos seguidores del Liverpool", agrega. "Espero que todos puedan entender por qué he tomado esta decisión.

El club hizo todo lo que pudo para que me quedase, pero jugar y vivir en España, donde la familia de mi mujer vive, ha sido siempre un sueño y una ambición.

Creo que el momento es ahora el correcto", subraya el internacional uruguayo. También desea al club suerte para el futuro y manifiesta su orgullo por haber contribuido a que el Liverpool figure otra vez en la "elite" de la liga inglesa.