Julen Lopetegui le quita a España la etiqueta de favorito

El seleccionador de España, Julen Lopetegui, rechazó en una entrevista con la AFP la etiqueta de favorito a ganar el Mundial de 2018, asegurando que el título "se gana demostrándolo en el campo", y manifestó su deseo de "llegar lo más lejos posible".

P. Tras permanecer invicto sus 18 partidos al frente de la 'Roja', algunos con victorias magistrales como contra Argentina o Italia, ¿España es la favorita para este Mundial de Rusia?

R. "El adjetivo calificativo que le quieran poner yo creo que es cosa más vuestra que nuestra, de los profesionales. Nosotros lo que estamos es con la sensación de haber tenido un periplo de dos años buenos, donde hemos crecido mucho como equipo e intentar llegar mentalizados para tener la máxima ambición y con la máxima humildad, a partir de ahí, veremos.

El título del mundial se gana, no poniendo los adjetivos calificativos previos sino demostrándolo en el campo, así que sinceramente, como entrenador no me interesa demasiado el apellido que le pongamos a cada equipo, cada equipo tendrá sus opciones y todos la opción y la oportunidad de demostrar de lo que son capaces, a partir de ahí confiamos en nuestro equipo y trataremos de llegar lo más lejos posible".

P. ¿Qué objetivos se fija para este Mundial?

R. "No te fijas objetivos a largo plazo, lo que te fijas es lo que tú tienes que hacer para llegar lo mejor preparado posible. Entrenar y preparar a ese equipo de la mejor manera posible para llegar ahí. Esos son los objetivos que nosotros como entrenadores tenemos, luego a partir de ahí iremos viendo lo que somos capaces de hacer en el Mundial pero no pensamos ni hacemos las cuentas de la lechera, en el fútbol no sirven mucho".

P. ¿No piensa en algún umbral para medir éxito o fracaso?

R. "Es más para vosotros (los periodistas). Nosotros nos centramos en prepararnos muy bien e intentar ganar todos los partidos".

P. ¿Este Mundial puede ser la guinda para la generación de oro de los Iniesta, Piqué, Ramos...?, ¿Aún tienen que aportar?

R. "Sin ninguna duda que tienen mucho que aportar, si no, no estarían al nivel que están con sus equipos y con nosotros, evidentemente y lo que trataremos es que esos jugadores que vienen de otras generaciones, con la mezcla de jugadores más jóvenes y de nuevas generaciones, seamos capaces de conformar un equipo competitivo y un equipo que interprete lo que queremos a nivel futbolístico".

P. Siguiendo en esa línea, España vivió una época dorada con dos Eurocopas y un Mundial, ¿cómo se gestiona la transición de generación?

R. "El fútbol español ha vivido una época 2010, 2008, 2012, extraordinaria, histórica, posteriormente el equipo no ha tenido esa continuidad, como es normal, en los éxitos, porque es imposible ganar siempre, y ahora lo que estamos tratando es de generar un buen equipo, de crecer como equipo y ser capaces de aspirar e intentar ganar cada partido. Eso es lo que tratamos de hacer y a partir de ahí tenemos la máxima ambición, pero también siendo conscientes de que tenemos que llegar con la máxima humildad".

P. España es el equipo del juego de toque, ¿considera que todos saben cómo juega y puede ser previsible?

R. "Todos los equipos tienen margen de mejora y de crecimiento es lo que tenemos que pensar todos los entrenadores, creo que todo tiene una mejora, todo tiene una evolución y en cada momento puedes evolucionar, sin ninguna duda que es así y trataremos de estar atentos de ver en que podemos ayudar al equipo a seguir creciendo".

P. ¿Cómo le gustaría ser recordado al frente de la 'Roja'?, ¿Qué huella le gustaría dejar en el fútbol español?

R. "No es algo que hayamos pensado mucho, lo que tratamos es de dar respuesta a nuestra responsabilidad, intentando mejorar al equipo en todos los aspectos, a nivel colectivo, a nivel individual, y eso tiene muchas aristas de trabajo como seleccionador. Trataremos de desarrollar de la mejor manera posible nuestro trabajo, nuestra profesión y poco más. A partir de ahí no miramos tampoco como queremos o no queremos ser recordados".

P. Junto a España, se suele citar a Alemania, Brasil o Argentina como aspirantes al título, pero ¿cómo ve a Francia?

"Francia es un equipo extraordinario, tiene un nivel de jugadores y de experiencia en su entrenador, en todo este tipo de competiciones que le hace tener un bagaje importantísimo para poder optar también a grandes cosas. Creo que los jugadores franceses en todas las posiciones que busques, son jugadores técnicos, físicos, con mucho conocimiento del juego porque los jugadores franceses están ya en todas las mejores ligas del mundo y con un entrenador que tiene una gran experiencia a nivel internacional. Eso seguro que le va a hacer ser un equipo temible para cualquier equipo".