López dice que no llega como el salvador del Sporting SM

El entrenador colombiano Dorian López aseguró que no viene como el salvador del Sporting San Miguelito, porque el equipo tiene un trabajo que arrancó su compatriota Jair Palacios, que fue despedido el domingo tras los malos resultados en el torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en el que es colero.

"Pienso que vengo para hacer otras cosas, como para que se logren dar los resultados positivos", dijo el nuevo entrenador que tomó las riendas del plantel rojinegro el pasado lunes.

Sporting San Miguelito es colero del torneo y terminó la primera vuelta sin victorias. Es el único de los 10 equipos que no ha ganado en nueve fechas.

López se lamentó del despido de Palacios que a su juicio dejó un gran grupo al que todavía no se le dan los resultados. Este martes el nuevo entrenador estuvo desde temprano en su segundo entrenamiento en el estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia.

López señaló que "ahora hay que ir paso a paso sin apuros, con la confianza de los muchachos ante el trabajo que traemos, y esperemos que se den las cosas a favor del Sporting".

El técnico que ya estuvo en el 2018 con el equipo de San Miguelito, admitió que no se había desligado del club. Estuvo trabajando en la categoría Sub 23. Hoy venía haciéndolo con la Sub 17 en un proceso de escogencia de muchachos de 2004 y 2005, para tener un proceso largo en las reservas.

"Hubo una reunión y la directiva me pidió el apoyo para que fuera a trabajar una semana con el profesor Jair, pero lastimosamente pasó lo que no todos queríamos y me dieron la oportunidad. Yo entré en buen término con el profe Palacios, porque nunca hubo una mala fe. Hablamos de las cosas claras antes de que yo entrara a trabajar con él en esa semana", reveló

El entrenador cafetero consideró que los jugadores tienen que creerse de que son capaces de cambiar esta mala situación en la que se encuentra el equipo. "El profe Palacios trabajó bien y bastante, pero ya cuando los jugadores entran a la cancha nosotros no podemos empujar la pelota ni dar un buen pase. Y eso depende del jugador. El trabajo estaba hecho con Palacios, pero la parte de los jugadores es la que no salía bien", mencionó López.

Comentó, que como colega de Palacios y de los futbolistas que hoy están jugando, entiende a ambas partes.

"Cuando uno entrena toda la semana se ve el desgaste de los muchachos, pero cuando un jugador equis no te entrega bien la pelota en un partido y tú viste en la semana que este jugador es rico técnicamente, uno no puede hacer más nada. No puedes decir que seas un jugador malo cuando tú lo conoces desde hace tiempo. Son circunstancias que se dan en un momento, para lo que hay que seguir trabajando y tratar de revertir el resultado que nos está afectando".

"Uno tiene momentos en que te va bien o mal, pero como futbolista hay que ser positivo. Uno ve a los muchachos y se da cuenta que ellos juegan a ganar, lastimosamente no salen las cosas. Esperemos que con mi llegada y algunos puntos que hemos hablado, se puedan dar los resultados", estimó el entrenador.

El próximo partido del Sporting San Miguelito será contra el Plaza Amador, en el que se buscará la primera victoria.

"El hecho de no ganar un partido, es tratar de comenzar de cero y olvidar lo malo que ha pasado. Creer en las cosas que uno les dice, en el trabajo que uno hace, para revertir estas cosas. Pasó en el torneo en el que llegué, pero en ese tiempo tenían falencias físicas encima. Hoy siento que el equipo está físicamente mejor", comentó López.

Sporting San Miguelito es último en el torneo con seis empates y tres derrotas. Suma 6 puntos, 12 menos que el puntero San Francisco.