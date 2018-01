Magic gana en Boston y se apunta su tercer triunfo en 20 juegos

Elfrid Payton anotó 22 puntos y el Magic de Orlando sumó apenas su tercer triunfo en los últimos 20 juegos al contrarrestar los 40 tantos de Kyrie Irving en la victoria de este domingo por 103-95 sobre los Celtics de Boston.

Orlando rompió una racha de 14 derrotas en fila en Boston. El Magic había sufrido 10 descalabros consecutivos fuera de casa en total desde principios de diciembre.

Irving se perdió el juego anterior de Boston para descansar el hombro izquierdo dolorido. Pese a su esfuerzo, los Celtics cayeron por tercera vez seguida en casa, su bache más largo como local de la temporada.

Evan Fournier agregó 19 puntos y Aaron Gordon registró un doble doble con 11 tantos y 12 rebotes por el Magic.

Close one at the half in Boston. @EvanFourmizz, @Elfrid & DJ each have 10 pts.